Еще в начале 2019 года Татьяна Буланова отпраздновала свое 50-летие, поразив всех своим внешним видом. Однако, уверены экстрасенсы, певице следует внимательнее отнестись к своему здоровью. В остальном же ее ждет не просто благополучие, но и резкий взлет.

Еще в начале 2019 года Татьяна Буланова отпраздновала свое 50-летие, поразив всех своим внешним видом. Однако, уверены экстрасенсы, певице следует внимательнее отнестись к своему здоровью. В остальном же ее ждет не просто благополучие, но и резкий взлет."Буланова везучая в делах, но нев личной жизни. И очень интересный человек. Она то появляется на звездномнебосклоне, то исчезает. В ближайшее время Татьяна снова выйдет из затишья ибудет сверкать на эстраде ярче прежнего", – нагадала по просьбе "Дни.ру"По ее словам, творчествополностью заменяет ей неудачи в личной жизни. Татьяна человек глубоко верующий,и это часто спасает ее от всякого рода неприятностей. Она очень скромная,старается держаться достойно в звездной "тусовке".У нее довольно стабильное материальноеположение. "Не могу сказать, что этот год хороший для нее, но и каких-то большихпроблем я тоже не вижу. Будут какие-то неприятности, связанные с ее подругой. Между ними произойдут недомолвки.Все разрешится, но Буланова перестанет общаться с этой женщиной. История,кстати, как-то выплывет в СМИ, и тему будут обсуждать еще долго, – предсказалабудущее Татьяны Галина Янко. – В семейной жизни я не вижу ссор, самое главноесейчас для Татьяны это творчество и новые песни. Булановой надо быть аккуратнейсо здоровьем. Я бы посоветовала певице проверить грудь. Вижу операции, нонезначительные. По судьбе в раскладе ей выпадает "Планета Вдовы", так что в старостия не вижу ее в паре".