Еще в начале 2019 года Татьяна Буланова отпраздновала свое 50-летие, поразив всех своим внешним видом. Однако, уверены экстрасенсы, певице следует внимательнее отнестись к своему здоровью. В остальном же ее ждет не просто благополучие, но и резкий взлет.
Еще в начале 2019 года Татьяна Буланова отпраздновала свое 50-летие, поразив всех своим внешним видом. Однако, уверены экстрасенсы, певице следует внимательнее отнестись к своему здоровью. В остальном же ее ждет не просто благополучие, но и резкий взлет.
"Буланова везучая в делах, но не
в личной жизни. И очень интересный человек. Она то появляется на звездном
небосклоне, то исчезает. В ближайшее время Татьяна снова выйдет из затишья и
будет сверкать на эстраде ярче прежнего", – нагадала по просьбе "Дни.ру"
.
По ее словам, творчество
полностью заменяет ей неудачи в личной жизни. Татьяна человек глубоко верующий,
и это часто спасает ее от всякого рода неприятностей. Она очень скромная,
старается держаться достойно в звездной "тусовке".
У нее довольно стабильное материальное
положение. "Не могу сказать, что этот год хороший для нее, но и каких-то больших
проблем я тоже не вижу. Будут какие-то неприятности, связанные с ее подругой. Между ними произойдут недомолвки.
Все разрешится, но Буланова перестанет общаться с этой женщиной. История,
кстати, как-то выплывет в СМИ, и тему будут обсуждать еще долго, – предсказала
будущее Татьяны Галина Янко. – В семейной жизни я не вижу ссор, самое главное
сейчас для Татьяны это творчество и новые песни. Булановой надо быть аккуратней
со здоровьем. Я бы посоветовала певице проверить грудь. Вижу операции, но
незначительные. По судьбе в раскладе ей выпадает "Планета Вдовы", так что в старости
я не вижу ее в паре".