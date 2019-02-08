Жители 2-го Грайвороновского проезда в московском районе Текстильщики бьют тревогу: с конца прошлого года, по их сообщениям, грунт пришел в движение, на асфальте, а также на некоторых зданиях и в квартирах появились трещины. Люди ждут разъяснений местных властей и готовятся к самоэвакуации.

Москвичи — жители 2-го Грайвороновского проезда, что в Текстильщиках, бьют тревогу: с конца прошлого года, по их сообщениям и фотографиям в Интернете, грунт пришел в движение, в некоторых местах на асфальте, а также на некоторых зданиях появились трещины.В частности, они пошли по зданию автопредприятия Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).Как сообщили Вестям.Ru местные жители, в некоторых домах пошли трещины по потолкам и стенам, кое-где наблюдаются трещины в асфальте. Это стало особо заметно, когда немного сошел или был убран снег.На Грайвороновской во дворе даже перекосило детскую площадку.Люди говорят, что официально им никто ситуацию не отвечает, хотя, судя по косвенным признакам, экстренные службы ведут мониторинг ситуации.Из-за трещины в стене дома номер 6 в конце января даже приходилось перекрывать движение, так что 2-й Грайвороновский проезд в сторону Рязанского проспекта был недоступен для автомобилистов.Об этом 25 января сообщалось в "Твиттере" ЦОДД.Движение во 2-м Грайвороновском проезде перекрыто в сторону Рязанского проспекта. Объезжать лучше по ТТК и ул. Академика Скрябина.— ЦОДД (@gucodd) 25 января 2019 г.Вечером 6 февраля, как сообщает агентство РИАМО, движение во 2-м Грайвороновском проезде полностью восстановлено. Однако местные жители надеются, что чиновники и представители экстренных служб разъяснят ситуацию.В конце января они уже собирались у здания, по которому пошла самая страшная трещина, для обсуждения проблем своего микрорайона и беседы с адвокатом. Также местные жители обратились в районную управу, в управляющую компанию и в Департамент строительства Москвы. Им ответили, что срок рассмотрения обращения 30 дней.Люди же волнуются: за месяц дома могут просесть или покрыться новыми трещинами, так что они при личных встречах и в соцсетях обменялись контактами на случай, если понадобится "самоэвакуация".Появление трещин и подвижки грунта местные жители связывают с активно ведущимся в этой части Текстильщиков строительством: известно, что бывшая деревня Грайвороново была местом болотистым.