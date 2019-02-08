8 февраля стало известно имя артиста, который представит Россию на Евровидении-2019. Им стал Сергей Лазарев. Он уже участвовал в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One — тогда певцу удалось занять третье место и получить приз зрительских симпатий. Название песни, с которой Лазарев выступит в Тель-Авиве, пока неизвестно. По данным СМИ, подготовкой номера займётся Филипп Киркоров

Певец Сергей Лазарев представит Россию на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдёт в израильском Тель-Авиве в мае. Об этом артист сообщил в своём Instagram.Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае, — говорится в подписи к опубликованной в социальной сети фотографии.Кроме того, информацию об утверждении кандидатуры Сергея Лазарева на участие в Евровидении от России подтвердил РИА Новости представитель официального вещателя конкурса — ВГТРК. В эфире России 24 Сергей Лазарев заявил, что очень доволен, что ему вновь предоставили возможность отправиться на Евровидение.Вновь окунуться в атмосферу праздника, в атмосферу музыкального конкурса, вновь представить свою страну, постараться сделать это максимально достойно, — отметил певец.Также артист пообещал, что зрители увидят в Тель-Авиве абсолютно другого Сергея Лазарева. Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы меня ни смотрели, мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз, — сказал Лазарев.Певец заявил, что не воспринимает новую возможность выступить на Евровидении как реванш, скорее для него это шанс сделать что-то хорошее.