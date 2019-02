× HTML-Код для вставки в блог или сайт

«Теперь официально»: Сергей Лазарев вновь представит Россию на Евровидении - 8 февраля стало известно имя артиста, который представит Россию на Евровидении-2019. Им стал Сергей Лазарев. Он уже участвовал в конкурсе в 2016 году с композицией You Are the Only One — тогда певцу удалось занять третье место и получить приз зрительских симпатий. Название песни, с которой Лазарев выступит в Тель-Авиве, пока неизвестно. По данным СМИ, подготовкой номера займётся Филипп Киркоров