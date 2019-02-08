В Сети появилось видео самых ярких высказываний малолетних детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Особенно бурно общественность отреагировала на слова Елизаветы Галкиной.

В Сети появилось видео самых ярких высказываний малолетних детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Особенно бурно общественность отреагировала на слова Елизаветы Галкиной.В фан-аккаунте, созданном в Instagram и посвященном Гарри и Лизе Галкиным, опубликован ролик лучших их выражений разных лет. Особенно подписчикам понравился отрывок, на котором Лиза Галкина, сидящая в детском автомобильном кресле, указала в окно на самое ценное, что у них есть, и сказала с обезоруживающей улыбкой отцу: "Я вижу наш замок. Вон там. Вон он торчит... как сосиска!"Фанаты пришли в восторг. "Обожаю", "Прелесть!", "Замечательные родители – бесподобные дети!", "Солнышко ты наше, Лизонька!", "С Лизой стареть некогда,всех растормашит и развеселит: "замок торчит ,как СОСИСКА!😍❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Храни вас Господь и Ангела Хранителя вам вы все такие славные", "Какая же все таки Лизонька ангелочек! Счастья вам!", "Ну просто океан позитива", "Приятно смотреть! Одно наслождение Большого земного счастья милым деткам!" – прокомментировали пользователи Сети.К слову, ранее стало известно, что Лиза Галкина выиграла свою первую медаль по плаванию. Об увлечении наследницы Примадонны и юмориста стало известно не так давно. Шоумен разместил в соцсети видеозапись, на которой девочка плавает в бассейне их загородного коттеджа. Тогда дочь Пугачевой смогла проплыть под водой 20 метров.Отметим, что помимо плавания, Лиза Галкина учит французский язык и занимается танцами. Ролики и снимки с детьми регулярно выкладывает в своем аккаунте Максим Галкин.