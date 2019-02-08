Президент
Украины Петр Порошенко старается избегать неудобных вопросов. А тех,
кто смеет их задавать, называет провокаторами. Ролик с очередным
подвигом Петра Алексеевича набирает популярность в Сети. Лидера
Незалежной хотели спросить про подкуп избирателей, но президент поспешил
убраться восвояси.
Президент
Украины Петр Порошенко старается избегать неудобных вопросов. А тех,
кто смеет их задавать, называет провокаторами. Ролик с очередным
"подвигом" Петра Алексеевича набирает популярность в Сети. Лидера
Незалежной хотели спросить про подкуп избирателей, но президент поспешил
убраться восвояси.
Видео
в своем блоге политолог Александр Дубинский. На записи журналисты
пытаются прорваться к Петру Порошенко и спросить его о подкупе
избирателей.
Однако
охрана главы государства подойти к нему не дает. Порошенко садится в
стоящий у входа в одну из киевских гостиниц автомобиль и уезжает, а
журналистов держат в здании и не выпускают. Только после этого
журналистов выпустили на улицу.
В
подкупе избирателей Порошенко обвинила другой кандидат в президенты -
бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она
потребовала от главы МВД Арсена Авакова начать расследование. Сторонники
президента молчать не стали и сами обвинили "оранжевую принцессу" в
незаконных манипуляциях с голосами избирателей.
Аваков
чью-то сторону предпочел пока не занимать. Он заявил, что в его
ведомстве ожидают нарушения на выборах – покупку голосов, вмешательство в
электронную систему "Выборы". По его словам, правоохранителям поступило
более 800 обращений, по 19 возбуждены уголовные дела.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов более
30 человек. объявил о выдвижении на прошлой неделе. Он
пообещал продолжить курс на выступление в Евросоюз и НАТО.
Пока
электоральный расклад для действующего президента неоднозначен. Одни
социологи ставят на второе место в предвыборной гонке с
рейтингом 17,1%, другие утверждают, что лидера Незалежной поддерживают менее 10% желающих пойти на выборы.