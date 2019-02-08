Президент Украины Петр Порошенко старается избегать неудобных вопросов. А тех, кто смеет их задавать, называет провокаторами. Ролик с очередным подвигом Петра Алексеевича набирает популярность в Сети. Лидера Незалежной хотели спросить про подкуп избирателей, но президент поспешил убраться восвояси.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко старается избегать неудобных вопросов. А тех,кто смеет их задавать, называет провокаторами. Ролик с очередным"подвигом" Петра Алексеевича набирает популярность в Сети. ЛидераНезалежной хотели спросить про подкуп избирателей, но президент поспешилубраться восвояси.Видеов своем блоге политолог Александр Дубинский. На записи журналистыпытаются прорваться к Петру Порошенко и спросить его о подкупеизбирателей.Однакоохрана главы государства подойти к нему не дает. Порошенко садится встоящий у входа в одну из киевских гостиниц автомобиль и уезжает, ажурналистов держат в здании и не выпускают. Только после этогожурналистов выпустили на улицу.подкупе избирателей Порошенко обвинила другой кандидат в президенты -бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Онапотребовала от главы МВД Арсена Авакова начать расследование. Сторонникипрезидента молчать не стали и сами обвинили "оранжевую принцессу" внезаконных манипуляциях с голосами избирателей.Аваковчью-то сторону предпочел пока не занимать. Он заявил, что в еговедомстве ожидают нарушения на выборах – покупку голосов, вмешательство вэлектронную систему "Выборы". По его словам, правоохранителям поступилоболее 800 обращений, по 19 возбуждены уголовные дела.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов более30 человек. объявил о выдвижении на прошлой неделе. Онпообещал продолжить курс на выступление в Евросоюз и НАТО.Покаэлекторальный расклад для действующего президента неоднозначен. Однисоциологи ставят на второе место в предвыборной гонке срейтингом 17,1%, другие утверждают, что лидера Незалежной поддерживают менее 10% желающих пойти на выборы.