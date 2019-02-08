Российская фигуристка прокомментировала уход спортсменки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберизде. Своим мнением Татьяна Навка поделилась в недавнем интервью.

Российская фигуристка прокомментировала уход спортсменки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберизде. Своим мнением Татьяна Навка поделилась в недавнем интервью.Журналист спортивного издания спросил у олимпийской чемпионки, как она относится к решению молодой фигуристки расстаться с тренером и уехать из России. Звезда не смогла однозначно ответить на этот вопрос. По ее мнению, сделала ли Евгения Медведева правильный выбор – покажет только время. также пожелала девушке терпения и уверенности."Это ее решение. А правильное ли оно – это только время покажет. Тут и психологические проблемы. Время и результаты Жени все покажут. Видимо, сердце подсказало Жене, что ей нужно что-то поменять в жизни. Я от всей души желаю ей терпения и уверенности в себе. Всегда можно открыть какую-то дверь и пройти иным путем", – цитирует фигуристку "Спорт день за днем".В беседе с олимпийской чемпионкой репортер отметил, что сейчас поклонники российского фигурного катания разделились на несколько небольших фанатских групп, каждая из которых поддерживает Алину Загитову, Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву или Софью Самодурову. Он поинтересовался, есть ли у спортсменки любимица."Каждая из этих девочек обладает неповторимой индивидуальностью и заслуживает восхищения. Я им всем желаю удачи. Они все достойно представляют Россию. На льду растрачивают и нервы, и силы, и эмоции, и чувства. Хотелось бы, чтобы это все понимали. Они отдают себя без остатка", – заключила .