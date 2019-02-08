Российский ученый-полярник с антарктической станции Беллинсгаузен простил коллегу, который ударил его ножом. Суд в Петербурге прекратил уголовное дело после примирения сторон.

Российский ученый-полярник с антарктической станции "Беллинсгаузен"простил коллегу, который ударил его ножом. Суд в Петербурге прекратил уголовноедело после примирения сторон.Трагический инцидент произошел 9 октября 2018 года встоловой антарктической станции, расположенной на острове Кинг-Джордж на севереАнтарктиды. Полярник Сергей Савицкий в состоянии аффекта ударил ножом в грудьколлегу Олега Белогузова – в чем позже сам признался в суде.Белогузова срочно доставили в Чили и удачно прооперировали. АСавицкий самостоятельно вернулся в Санкт-Петербург, где его поместили поддомашний арест.Как выяснило следствие, потерпевший постоянно оскорблялподсудимого и издевался над ним. В итоге Савицкий не выдержал, вспыхнулконфликт. Однако теперь они помирились иоба продолжают работать в Институте Арктики и Антарктики.Заседание Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга состоялось 8 февраля. Вскоре после его начала потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Савицкого. Белогузов объяснил, что помирился с обвиняемым. Суд ходатайство удовлетворил, пишет РАПСИ.Ранее Дни.Ру писали о том, что на американской исследовательской станции в Антарктиде погибли двое техников. Они занимались профилактикой пожаров на объекте. Тела полярников обнаружил пилот вертолета, который должен был забрать их. Один из техников погиб на месте, второго успели доставить в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Причина внезапной смерти двух мужчин неизвестна.