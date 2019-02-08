Российский ученый-полярник с антарктической станции Беллинсгаузен
простил коллегу, который ударил его ножом. Суд в Петербурге прекратил уголовное
дело после примирения сторон.
Российский ученый-полярник с антарктической станции "Беллинсгаузен"
простил коллегу, который ударил его ножом. Суд в Петербурге прекратил уголовное
дело после примирения сторон.
Трагический инцидент произошел 9 октября 2018 года в
столовой антарктической станции, расположенной на острове Кинг-Джордж на севере
Антарктиды. Полярник Сергей Савицкий в состоянии аффекта ударил ножом в грудь
коллегу Олега Белогузова – в чем позже сам признался в суде.
Белогузова срочно доставили в Чили и удачно прооперировали. А
Савицкий самостоятельно вернулся в Санкт-Петербург, где его поместили под
домашний арест.
Как выяснило следствие, потерпевший постоянно оскорблял
подсудимого и издевался над ним. В итоге Савицкий не выдержал, вспыхнул
конфликт. Однако теперь они помирились и
оба продолжают работать в Институте Арктики и Антарктики.
Заседание Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга состоялось 8 февраля. Вскоре после его начала потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Савицкого. Белогузов объяснил, что помирился с обвиняемым. Суд ходатайство удовлетворил, пишет РАПСИ.
Ранее Дни.Ру писали о том, что на американской исследовательской станции в Антарктиде погибли двое техников. Они занимались профилактикой пожаров на объекте. Тела полярников обнаружил пилот вертолета, который должен был забрать их. Один из техников погиб на месте, второго успели доставить в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Причина внезапной смерти двух мужчин неизвестна.