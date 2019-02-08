Учителя истории Айрата Мухарлямова обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Педагог возил учениц на турниры интеллектуальной игры Что? Где? Когда? (ЧГК), а во время поездок спаивал девушек и требовал доставить ему удовольствие.

Учителя истории Айрата Мухарлямова обвинили в сексуальныхдомогательствах к школьницам. Педагог возил учениц на турниры интеллектуальнойигры "Что? Где? Когда?" (ЧГК), а во время поездок спаивал девушек итребовал "доставить ему удовольствие".Проверку в отношении педагога начала прокуратура Казани. Ееназначили по материалам местных СМИ. Семь бывших учениц Айрата Мухарлямоварассказали о том, как учитель истории спаивал их и раздевал во время турнировпо ЧГК.Девушки утверждают,что домогался их учитель на протяжении 4 лет – в 2013-2017 годах. Мухарлямов вто время работал сразу в нескольких лучших учебных заведениях столицыТатарстана.Бывшие ученицы рассказывают, что педагог трогал их за грудь,засовывал им руки в трусы и требовал сделать минет. Одна из девушек вспомнила, как Мухарлямов стянулс нее штаны и стал уговаривать "дать хотя бы в попу". В качествепоощрения педагог предлагал 15-летней школьнице блок сигарет, утверждает жертвасексуального .Сам Айрат Мухарлямов заявил, что никаких сексуальныхво время его поездок с ученицами на турниры не было. Руководствошкол, где работал учитель, заверяет, что жалоб на него не поступало.Тем неменее, с 2017 года педагога отстранили от работы в лагерях ЧГК для казанскихучеников – как отметили организаторы, по причине "своеобразных"методов работы с детьми, пишет "Казанский репортер".