Учителя истории Айрата Мухарлямова обвинили в сексуальных
домогательствах к школьницам. Педагог возил учениц на турниры интеллектуальной
игры Что? Где? Когда? (ЧГК), а во время поездок спаивал девушек и
требовал доставить ему удовольствие.
Учителя истории Айрата Мухарлямова обвинили в сексуальных
домогательствах к школьницам. Педагог возил учениц на турниры интеллектуальной
игры "Что? Где? Когда?" (ЧГК), а во время поездок спаивал девушек и
требовал "доставить ему удовольствие".
Проверку в отношении педагога начала прокуратура Казани. Ее
назначили по материалам местных СМИ. Семь бывших учениц Айрата Мухарлямова
рассказали о том, как учитель истории спаивал их и раздевал во время турниров
по ЧГК.
Девушки утверждают,
что домогался их учитель на протяжении 4 лет – в 2013-2017 годах. Мухарлямов в
то время работал сразу в нескольких лучших учебных заведениях столицы
Татарстана.
Бывшие ученицы рассказывают, что педагог трогал их за грудь,
засовывал им руки в трусы и требовал сделать минет. Одна из девушек вспомнила, как Мухарлямов стянул
с нее штаны и стал уговаривать "дать хотя бы в попу". В качестве
поощрения педагог предлагал 15-летней школьнице блок сигарет, утверждает жертва
сексуального .
Сам Айрат Мухарлямов заявил, что никаких сексуальных
во время его поездок с ученицами на турниры не было. Руководство
школ, где работал учитель, заверяет, что жалоб на него не поступало.
Тем не
менее, с 2017 года педагога отстранили от работы в лагерях ЧГК для казанских
учеников – как отметили организаторы, по причине "своеобразных"
методов работы с детьми, пишет "Казанский репортер".