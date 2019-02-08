Почти неделю главной темой новостей в Ульяновской области остается заражение курсантов Ульяновского гвардейского суворовского училища эхинококком. Врачи Минобороны утверждают: серьезной опасности для здоровья юношей нет, заражение через кухню исключается, а виноваты могут быть собаки.

Почти неделю главной темой новостей в Ульяновской области остается заражение курсантов Ульяновского гвардейского суворовского училища эхинококком. Все это время ходили разные слухи о том, как и чем могли заразиться юноши, и какие последствия их ждут.Накануне представители Министерства обороны дали официальный комментарий. В нем говорится, что версия заражения через кухню исключается, а лечение в госпитале не требуется.Однако вопросов в этой истории остается еще много. Накануне родители курсантов ульяновского Суворовского училища узнали, что будет дальше с их детьми: с ними встретился начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.Сначала в формате брифинга он рассказал о результатах исследований министерства здравоохранения Ульяновской области. На данный момент лечение от паразитарной инфекции проходят 26 курсантов Суворовского училища.По словам Тришкина, никакой угрозы воспитанникам ульяновского училища нет — все они находятся в училище и посещают занятия в обычном порядке, сообщает "Ульяновская правда"."Госпитализация не требуется. Заболевание было выявлено на ранних стадиях – никаких осложнений в лечении нет". – заявил он.Обследовали и сотрудников Суворовского училища. У взрослых признаков инфекции не обнаружено. Также отмечается, что источником заражения, вероятнее всего, стали собаки, поскольку в пищеблоке училища никаких проблем не найдено.Однако некоторые родители ульяновских суворовцев, все-таки подумывают о том, чтобы забрать своих детей из училища.