Встреча молодых людей на станции Автозаводская московской подземки моментально переросла в стычку с использованием ножей. В результате один человек оказался на больничной койке, а его противник - в следственном изоляторе, отметили в столичном управлении МВД. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Встреча молодых людей на станции "Автозаводская" московской подземки моментально переросла в стычку с использованием ножей. В результате один человек оказался на больничной койке, а его противник — в следственном изоляторе, отметили в столичном управлении МВД. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения."Оскорбили сестру. По телефону обзывали. И мы договорились встретиться", — пояснил 20-летний задержанный.От слов к рукоприкладству он перешел после того, как его собеседник сделал резкий жест рукой — молодой человек предположил, что его хотят пырнуть, и нанес упреждающий удар ножом, а потом еще один. Скрыться ему не удалось — его схватил второй противник.Взятому под стражу мстителю теперь грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Хулиганство".