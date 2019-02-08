Ущерб, нанесённый Государственному охотничьему фонду, составил 240 тысяч рублей

Ущерб, нанесённый Государственному охотничьему фонду, составил 240 тысяч рублейВ конце января в дежурную часть полиции в Кольчугинском районе поступило сообщение от сотрудника Госохотинспекции о том, что в ходе объезда лесного массива в 15-ти километрах от районного центра он обнаружил место незаконного отстрела и разделки лося, а также след снегохода с санями, на котором, видимо, увезли застреленное животное.Правоохранители по следам на снегу прибыли в населённый пункт, где и нашли снегоход. Во время осмотра саней криминалисты обнаружили бурые пятна. Хозяин снегохода объяснил, что пару дней назад просил знакомого охотника помочь и развезти корма для диких животных по охотничьим угодьям.Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Кольчугино, который во всем признался и рассказал, что застрелил лося, разделал тушу и вывез. Часть мяса дикого животного мужчина продал. Ружье у него изъяли.Ущерб, нанесённый Государственному охотничьему фонду, составил 240 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. За это преступление могут приговорить к лишению свободы на срок до 2-х лет.