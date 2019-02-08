В отношении жителя города Кольчугино, застрелившего лося, возбуждено уголовное дело.

24 января в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение от сотрудника Госохотинспекции о том, что в ходе объезда лесного массива в пятнадцати километрах от районного центра обнаружено место незаконного отстрела и разделки лося, а также след снегохода с санями, на котором, предположительно, вывозилось застреленное животное.Следственно-оперативная группа во взаимодействии с инспекторами Госохотинспекции по следам на снегу прибыла в населенный пункт, где и был найден снегоход. В результате осмотра саней эксперты-криминалисты обнаружили бурые пятна. Хозяин снегохода пояснил, что несколькими днями раньше он просил знакомого охотника оказать помощь и развезти корма для диких животных по охотничьим угодьям.Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 49-летний житель города Кольчугино в содеянном сознался и пояснил, что застрелил лося, тушу разделал и вывез. Часть мяса дикого животного фигурант продал. Ружье изъято сотрудниками полиции.Ущерб, нанесенный Государственному охотничьему фонду, составил 240 000 рублей.4 февраля текущего года отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.