В Кемеровской области вахтовый автобус с шахтерами перевернулся и упал в обрыв. ЧП произошло на технологической дороге разреза Распадский. 6 человек погибли, 16 получили различные травмы. Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Кемеровской области вахтовый автобус с шахтерами перевернулся и упал в обрыв. ЧП произошло на технологической дороге разреза "Распадский". 6 человек погибли, 16 получили различные травмы. Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департамент охраны здоровья населения региона.В Междуреченскую городскую больницу, куда срочно доставили раненых, уже выехали 13 реанимационных бригад, которые перевезут пострадавших в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются. На место уже выехали следователи и сотрудники дорожной полиции. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщает телеканал "Россия 24".