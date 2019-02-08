ФСБ совместно с МВД обезвредила группу фальшивомонетчиков. Операция проходила на территории столичного региона и республики Дагестан. Задержаны 30 участников преступной группировки.

ФСБ совместно с МВД обезвредила группу фальшивомонетчиков. Операция проходила на территории столичного региона и республики Дагестан. Задержаны 30 участников преступной группировки, передает телеканал "Россия 24".По данным следствия, они занимались изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр высокого качества. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась на территории 20 российских регионов."Ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа", — подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.Осенью 2018 года сотрудники правоохранительных органов уже пресекали деятельность сразу нескольких лабораторий по выпуску фальшивых денег в Дагестане.