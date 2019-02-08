Столичные полицейские так воодушевились успехом при
задержании гражданина с крупной партией наркотиков, что забыли про его машину.
А когда вспомнили – попросили перегнать автомобиль к отделению гражданина,
приглашенного в качестве понятого. Пока стражи порядка занимались драгдилером,
активист успел угнать и продать Фольксваген-Пассат.
Столичные полицейские так воодушевились успехом при
задержании гражданина с крупной партией наркотиков, что забыли про его машину.
А когда вспомнили – попросили перегнать автомобиль к отделению гражданина,
приглашенного в качестве понятого. Пока стражи порядка занимались драгдилером,
активист успел угнать и продать "Фольксваген-Пассат".
Автомобиль полицейские оставили на том месте, где был
задержан торговец наркотиками. Послали за ним присутствовавшего при задержании
24-летнего Антона Калябина, который его и .
Понятой, недолго думая, воспользовался моментом и выставил
авто на торги. Объявление 4 дня висела в группе перепродажи подержанных
автомобилей в соцсети "ВКонтакте". Откликнулся на него Андрей.
Покупатель поторговался с продавцом, сошлись на 110 тысячах – и сделка
состоялась.
Покупатель говорит, что подозрений по машине у него не
возникло – она не стояла на учете, не числилась в , все документы были в
порядке. "А вот сразу на следующий
день мне позвонили из полиции и попросили вернуть авто. Прямо сразу на
следующий день. Как будто запланировано ждали, пока ее кто-то купит", -
рассказывает потерпевший.
Понятого Антона ждет очная ставка с покупателем Андреем. Ему
грозит статья за автомобиля. А Андрей, скорее всего, потеряет свои 110
тысяч рублей. По его словам, полицейские предложили варианты: либо устно
договориться с подозреваемым о возврате денег, либо подавать гражданский иск на
взыскание этой суммы. В разговоре с "Комсомольской правдой" потерпевший
признался: он не верит, что Антон провернул все это один. Андрей отмечает, что
понятой-угонщик слишком свободно ведет себя в отделении полиции.