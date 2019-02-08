Столичные полицейские так воодушевились успехом при задержании гражданина с крупной партией наркотиков, что забыли про его машину. А когда вспомнили – попросили перегнать автомобиль к отделению гражданина, приглашенного в качестве понятого. Пока стражи порядка занимались драгдилером, активист успел угнать и продать Фольксваген-Пассат.

Столичные полицейские так воодушевились успехом призадержании гражданина с крупной партией наркотиков, что забыли про его машину.А когда вспомнили – попросили перегнать автомобиль к отделению гражданина,приглашенного в качестве понятого. Пока стражи порядка занимались драгдилером,активист успел угнать и продать "Фольксваген-Пассат".Автомобиль полицейские оставили на том месте, где былзадержан торговец наркотиками. Послали за ним присутствовавшего при задержании24-летнего Антона Калябина, который его и .Понятой, недолго думая, воспользовался моментом и выставилавто на торги. Объявление 4 дня висела в группе перепродажи подержанныхавтомобилей в соцсети "ВКонтакте". Откликнулся на него Андрей.Покупатель поторговался с продавцом, сошлись на 110 тысячах – и сделкасостоялась.Покупатель говорит, что подозрений по машине у него невозникло – она не стояла на учете, не числилась в , все документы были впорядке. "А вот сразу на следующийдень мне позвонили из полиции и попросили вернуть авто. Прямо сразу наследующий день. Как будто запланировано ждали, пока ее кто-то купит", -рассказывает потерпевший.Понятого Антона ждет очная ставка с покупателем Андреем. Емугрозит статья за автомобиля. А Андрей, скорее всего, потеряет свои 110тысяч рублей. По его словам, полицейские предложили варианты: либо устнодоговориться с подозреваемым о возврате денег, либо подавать гражданский иск навзыскание этой суммы. В разговоре с "Комсомольской правдой" потерпевшийпризнался: он не верит, что Антон провернул все это один. Андрей отмечает, чтопонятой-угонщик слишком свободно ведет себя в отделении полиции.