Безакцизную продукцию они приобрели через интернет-магазин

Безакцизную продукцию они приобрели через интернет-магазинВ начале февраля этого года муромские полицейские изъяли 184 бутылки алкогольной продукции, 15 литров спиртосодержащей продукции и более 13 тысяч пачек сигарет различных наименований без специальной маркировки. Общая стоимость незаконной продукции превышает 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.52-летний муромлянин и его 61-летняя сожительница подпольно продавали алкоголь и сигареты жителям города. Безакцизную продукцию они приобрели через интернет-магазин.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.