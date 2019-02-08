Установлено, что в одной из квартир на улице Цандера 38-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудники ОВМ ОМВД России по району Останкинский совместно с участковыми уполномоченными полиции выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту их пребывания в Российской Федерации.Полицейскими было установлено, что в одной из квартир на улице Цандера 38-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29