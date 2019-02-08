Воронежский авиазавод вложит в реконструкцию производства военно-транспортных самолетов Ил-112 более 900 млн рублей. Предприятие опубликовало четыре крупных тендера на портале госзакупок, сообщает ГТРК Воронеж.

В реконструкцию производства Ил-112 вложат более 900 миллионов рублей. Воронежский авиационный завод опубликовал на сайте госзакупок четыре соответствующих тендера. Торги по всем лотам пройдут 4 марта, сообщает ГТРК "Воронеж".Работы по модернизации предприятия завершатся до августа 2020 года. В рамках технического переоснащения завода обновят ряд производств, в том числе металлургическое, заготовительно-штамповочное, производство полимеров и концевых частей крыла для военно-транспортного самолета.Сумма инвестиций составит около 910 миллионов рублей. Работы по модернизации Воронежского авиазавода пройдут в рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса.Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования легких грузов, вооружения и техники до 5 тонн. Он должен прийти на смену Ан-26, который значительно уступает Ил-112 по многим параметрам, и в будущем стать конкурентом лучшим военно-транспортным самолетам в этом классе.Первый образец Ил-112В был передан на испытания в ноябре 2018 года. Уже в декабре он выполнил свою первую пробную рулёжку на взлетной полосе испытательного аэродрома ВАСО. Первый полет запланирован на конец зимы, а серийное производство аппарата начнется в 2020 году.О намерении Минобороны купить более сотни самолетов Ил-112 сообщил весной 2018 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов.