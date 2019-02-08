08.02.2019

2019-02-08 18:40:59

В России собрали самый мощный в мире ракетный двигатель

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о завершении сборки первого ракетного двигателя РД-171МВ, передает портал "". Он изготовлен для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" и является самым мощным в мире.