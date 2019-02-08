08.02.2019

2019-02-08 19:25:50

В Ростове при пожаре погиб пенсионер

Днем 7 февраля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Загорской улице в Ростове-на-Дону, передает портал . Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Над его ликвидацией трудились 16 человек и четыре единицы техники. Пожар был потушен через полчаса. В результате ЧП погиб мужчина 1954 года рождения. Причины произошедшего устанавливаются.