В отношении руководства следственного управления по Карачаево-Черкесской республике начата служебная проверка. Проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.

В отношении руководства следственного управления по Карачаево-Черкесской республике начата служебная проверка. Проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников.В рамках этой проверки первый заместитель руководителя СУ СКР по республике Казбек Булатов, заместитель руководителя Арсен Езаов и ряд других сотрудников были вызваны в Москву. При этом Булатов уже накануне подал рапорт об отставке со своего поста, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо во время заседания Совета Федерации и заключен под стражу на 2 месяца. Следствие подозревает его в организации убийств двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей.Чуть позднее правоохранители задержали его отца — советника главы "Межрегионгаза" Рауля Арашуков по обвинению в организации преступной группы и хищениях газа у "Газпрома" на сумму около 30 миллиардов рублей.Также по делу проходят Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск.