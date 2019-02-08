Сообщник привез ее на машине

Сообщник привез ее на машинеВ конце ноября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже от 56-летней жительницы одного из сёл Суздальского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что в день кражи в доме находилась только 81-летняя мать женщины. Пенсионерка вышла во двор, а в это время злоумышленник проник через незапертую дверь, украл более 230 тысяч рублей и золотые украшения, после чего скрылся.Полицейские опросили соседей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к дому подъезжал автомобиль, а пассажирка цыганской наружности заходила в дом потерпевшей.Безработную ранее не судимую 53-летнюю женщину задержали в Камешковском районе. Она во всем призналась.Расследование уголовного дела продолжается.