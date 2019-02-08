08.02.2019

2019-02-08 20:55:54

В Удмуртии пешеход попал под Газель и выжил

Днем 7 февраля на 25-м километре дороги Игра – Глазов в Балезинском районе Удмуртии автомобиль "Газель" сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, передает портал . Мужчина выжил и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.