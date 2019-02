Компания Vivo разместила в твиттере тизер преемника прошлогоднему Vivo Nex S, у которого фронтальная камера выдвигалась прямо из корпуса. В новой модели — V15 Pro — применят такой же механизм, но разрешение сенсора возрастет с 8 до 32 мегапикселей.

Компания Vivo разместила в твиттере тизер преемника прошлогоднему Vivo Nex S (наш обзор), у которого фронтальная камера выдвигалась прямо из корпуса. В новой модели — V15 Pro — применят такой же механизм, но разрешение сенсора возрастет с 8 до 32 мегапикселей.All attention on the world's first 32MP Pop-up Selfie Camera of #VivoV15Pro. Popping on 20th February. #GoPop pic.twitter.com/H1qpyeZ116— Vivo India (@Vivo_India) 7 февраля 2019 г.Cкорее всего, в V15 Pro применят 32-мп датчик изображения GD1, анонсированный Samsung в конце прошлого года. В нем задействованы функции HDR в режиме реального времени, которая делает картинку более сочной, электронной стабилизации изображения, а также технология Tetracell, которая объединяет четыре соседних пикселя в один большой, что повышает качество снимков при недостаточном освещении.Судя по видео, вернется и "бескрайний" экран — без рамок, кнопок и "челок" — со спрятанным под ним сканером отпечатков пальцев. Официально цену на V15 Pro в компании пока не раскрывают. Однако ранее один из представителей Vivo заявлял, что в Индии новинка будет продаваться за 20 000 — 30 000 рупий, или примерно за 18–27 тысяч рублей.∎Vivo анонсировала "смартфон будущего": 5G, полноэкранный датчик отпечатков и ни одного порта читайте такжеАнонс V15 Pro намечен на 20 февраля. Презентация смартфона пройдет за несколько дней до открытия выставки Mobile World Congress (MWC) 2019 в Барселоне. Помимо выскакивающей "фронталки", ему приписывают 6,39-дюймовый экран FullHD+, тройную основную камеру (48 + 8 + 5 мп), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, чип Qualcomm Snapdragon 675 и батарею на 3700 мАч.