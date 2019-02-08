Так решила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия

Так решила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследияГосударственная инспекция по охране объектов культурного наследия устанавливает новые правила. Ведомство запретило допускать горожан и гостей Владимира сразу в четыре здания-памятника в центре. Строения закрыли в интересах их сохранения. Эти дома включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Согласно статье закона, на которую ссылается Госинспекция, доступ ограничили лишь «на время проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического состояния».В список внесли четыре здания:кинотеатр Художественный на Большой Московской, 13 (здание 1788 года постройки);дом №2 на Гагарина (постройка конца XVIII века – начала XIX века);дом №11 на Дворянской (конец XIX века);дом №46 на Большой Московской, (конец XVIII века).