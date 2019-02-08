Его он планировал продать ранее судимому жителю области

Его он планировал продать ранее судимому жителю областиВо Владимире местный житель организовал подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия.Как сообщает региональное управление ФСБ, мастерскую владимирец устроил прямо у себя на работе - на одном из предприятий города. В апреле прошлого года он незаконно изготовил ствол для револьвера системы «Наган» и втулки для барабана. Детали он планировал продать ранее судимому жителю области, причастному к незаконному изготовлению средств поражения и их сбыту.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия. За это преступление может грозить до 5-ти лет лишения свободы.