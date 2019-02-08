Госавтоинспекторы провели рейд в областной столице

Госавтоинспекторы провели рейд в областной столицеГосавтоинспекторы провели рейд во Владимире. Цель мероприятия – поймать таксистов, работающих нелегально, а также проверка соблюдения ПДД при перевозке пассажиров.Сотрудники ГИБДД проверили компании, функционирующие через диспетчерскую службу.Выяснилось, что несколько водителей занимались предпринимательской деятельностью без государственной регистрации или юридического лица (ст.14.1 КоАП РФ). За это правонарушение грозит штраф от 500 до 2000 рублей.При осуществлении надзора за дорожным движением сотрудники дорожно-патрульной службы ежесуточно пресекают около 10-15 случаев несоблюдения правил дорожного движения, совершаемых таксистами - нарушения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, нарушения правил маневрирования, непредоставления преимущества пешеходам, проезд на красный свет и многое другое. В каждом случае водителей привлекают к административной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.