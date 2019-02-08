Новость о том, что Сергей Лазарев
вновь представит Россию на Евровидении, некоторые восприняли негативно. Например,
продюсер Иосиф Пригожин считает, что на вокальное состязание необходимо
отправить новые лица. Меж тем, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов
отмечает, что в конкурсе должен участвовать Сергей Шнуров.
Новость о том, что Сергей Лазарев
вновь представит Россию на "Евровидении", некоторые восприняли негативно. Например,
продюсер Иосиф Пригожин считает, что на вокальное состязание необходимо
отправить новые лица. Меж тем, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов
отмечает, что в конкурсе должен участвовать Сергей Шнуров.
Соседов признался, что если
бы ему доверили выбор, то в Тель-Авив в мае этого года полетел бы
лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. По мнению журналиста, творчество именно этого
артиста символизирует нашу страну.
"Ментально – вот он, наш,
российский. Пусть бы он придумал что-то такое эксцентричное, увлекательное,
яркое, непосредственное, фееричное", – предложил Соседов.
По словам музыкального
критика очень важно сделать номер от России интересным, разноплановым и
достойным. Отметим, что Соседов уже не в первый раз предлагает кандидатуру Шнурова
для участия в "Евровидении".
Журналист признает, что
Сергей Лазарев – это артист европейского класса. В тоже время дважды отправлять
на конкурс одного и того же певца он считает неправильным.
Соседов уверен, что,
участвуя в "Евровидении 2016", Сергей сделал ставку не на песню, а на
постановку, и прогадал. "Песня обычная, стандартная, и рассчитывать, что прям
"Ах!", прямо и выберут, мне кажется, было наивным", – цитирует
Соседова