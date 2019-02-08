Новость о том, что Сергей Лазарев вновь представит Россию на Евровидении, некоторые восприняли негативно. Например, продюсер Иосиф Пригожин считает, что на вокальное состязание необходимо отправить новые лица. Меж тем, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов отмечает, что в конкурсе должен участвовать Сергей Шнуров.

Новость о том, что Сергей Лазареввновь представит Россию на "Евровидении", некоторые восприняли негативно. Например,продюсер Иосиф Пригожин считает, что на вокальное состязание необходимоотправить новые лица. Меж тем, журналист и музыкальный критик Сергей Соседовотмечает, что в конкурсе должен участвовать Сергей Шнуров.Соседов признался, что еслибы ему доверили выбор, то в Тель-Авив в мае этого года полетел былидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. По мнению журналиста, творчество именно этогоартиста символизирует нашу страну."Ментально – вот он, наш,российский. Пусть бы он придумал что-то такое эксцентричное, увлекательное,яркое, непосредственное, фееричное", – предложил Соседов.По словам музыкальногокритика очень важно сделать номер от России интересным, разноплановым идостойным. Отметим, что Соседов уже не в первый раз предлагает кандидатуру Шнуровадля участия в "Евровидении".Журналист признает, чтоСергей Лазарев – это артист европейского класса. В тоже время дважды отправлятьна конкурс одного и того же певца он считает неправильным.Соседов уверен, что,участвуя в "Евровидении 2016", Сергей сделал ставку не на песню, а напостановку, и прогадал. "Песня обычная, стандартная, и рассчитывать, что прям"Ах!", прямо и выберут, мне кажется, было наивным", – цитируетСоседова