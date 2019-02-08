В городе Муроме по месту жительства подозреваемых изъята безакцизная продукция на сумму свыше 100000 рублей.

4 февраля текущего года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции двумя жителями районного центра.В ходе проверки по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 184 бутылки алкогольной продукции, 15 литров спиртосодержащей продукции и более 13 000 пачек сигарет различных наименований без специальной маркировки. По предварительной оценке общая розничная стоимость изъятого превышает 100 000 рублей.Полицейские установили, что 52-летний муромлянин и его 61-летняя сожительница, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществили незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории округа Муром.Подозреваемые свою вину признали и пояснили, что приобрели безакцизную продукцию через Интернет-магазин, хранили ее в своих квартирах и реализовывали знакомым в розницу путем доставки по адресам заказчиков.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции без маркировки).В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Изъятая продукция направлена на экспертизу.Расследование уголовного дела продолжается.