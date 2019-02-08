Эту партию фруктов обнаружили на одном из складов в Кольчугино

Эту партию фруктов обнаружили на одном из складов в КольчугиноИнспекторы регионального Россельхознадзора уничтожили 45 килограммов винограда и 17,5 килограммов киви, об этом сообщила пресс-служба ведомства.Эту партию фруктов обнаружили на одном из складов в Кольчугино во время рейда по выявлению запрещённой к ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции.Товаросопроводительные документы собственник товара не предоставил, маркировочных знаков на упаковочной таре не было, поэтому фрукты изъяли и раздавили колёсами служебного автомобиля Россельхознадзора на ближайшем полигоне ТБО.