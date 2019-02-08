Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на президентских выборах в марте, но только в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Ранее Порошенко заявил, что не пустит россиян на Украину для наблюдения за ходом голосования.

Наблюдателей из России можно допустить к работе на президентских выборах на Украине, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.Он отметил, что наблюдатели БДИПЧ необходимы, чтобы доказать, что Украина придерживается демократических стандартов. В противном случае результаты голосования могут быть оспорены."Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под эгидой БДИПЧ", — заявил Волкер на своей странице в Twitter.Ранее МИД Украины получил от БДИПЧ список наблюдателей на выборах, в котором были два россиянина. На это Петр Порошенко заявил, что не пустит в страну российских наблюдателей. В Верховной раде предложили принять закон о запрете на участие в выборах наблюдателей из РФ, сообщает РИА Новости.При этом официальный представитель БДИПЧ Томас Раймер выразил сомнение в том, что решение киевских властей не пускать наблюдателей из России соответствует обязательствам этой страны в рамках организации.Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.