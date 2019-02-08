Источником власти в Венесуэле является ее народ, а не Госдепартамент США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты раскритиковал действия Соединенных Штатов, желающих свержения действующего лидера боливарианской республики Николаса Мадуро.

Источникомвласти в Венесуэле является ее народ, а не Госдепартамент США, заявилспикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палатыраскритиковал действия Соединенных Штатов, желающих свержениядействующего лидера боливарианской республики Николаса Мадуро.Володиннапомнил, что Николас Мадуро был избран на всенародном голосовании вмае прошлого года. Спикер Госдумы подчеркнул, что единственнымисточником власти в республике является народ, а не американский Госдеп."ВластиСоединенных Штатов нарушают все демократические принципы имеждународные нормы, указывая суверенным государствам, кто у них долженбыть президентом и как им жить", – сказал председатель нижней палаты.Острый политический кризис в Венесуэле разразился в конце января, когда СШАпризнали президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Власти страны обвинили Вашингтон во вмешательстве в дела республики.Самоназванного"главу государства" признали большинство стран Запада – США, Канада,члены Евросоюза. Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы,Китая, России и других стран.РанееВячеслав Володин Соединенные Штаты за выход из Договора оликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словамспикера, действия Вашингтона угрожают мировой безопасности."Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", – подчеркнул законодатель.