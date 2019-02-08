Источником
власти в Венесуэле является ее народ, а не Госдепартамент США, заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты
раскритиковал действия Соединенных Штатов, желающих свержения
действующего лидера боливарианской республики Николаса Мадуро.
Источником
власти в Венесуэле является ее народ, а не Госдепартамент США, заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты
раскритиковал действия Соединенных Штатов, желающих свержения
действующего лидера боливарианской республики Николаса Мадуро.
Володин
напомнил, что Николас Мадуро был избран на всенародном голосовании в
мае прошлого года. Спикер Госдумы подчеркнул, что единственным
источником власти в республике является народ, а не американский Госдеп.
"Власти
Соединенных Штатов нарушают все демократические принципы и
международные нормы, указывая суверенным государствам, кто у них должен
быть президентом и как им жить", – сказал председатель нижней палаты.
Острый политический кризис в Венесуэле разразился в конце января, когда США
признали президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Власти страны обвинили Вашингтон во вмешательстве в дела республики.
Самоназванного
"главу государства" признали большинство стран Запада – США, Канада,
члены Евросоюза. Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы,
Китая, России и других стран.
Ранее
Вячеслав Володин Соединенные Штаты за выход из Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам
спикера, действия Вашингтона угрожают мировой безопасности.
"Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", – подчеркнул законодатель.