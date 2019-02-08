Мужчина, решивший пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, беседуя по телефону, угодил под автобус, после чего оказался отброшен на несколько метров в сторону. Вопреки ожиданиям, мужчина сравнительно бодро вскочил на ноги и вступил в дискуссию с водителем, после чего они разошлись.

В четверг, 7 февраля, пешехода сбили на улице 50 лет Октября в Кемерове. Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия.По предварительной версии, мужчина, беседовавший по телефону, попытался пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Через несколько мгновений после того, как он вышел на проезжую часть, его снес автобус.Человека отбросило в сторону, затем он быстро поднялся и вступил в дискуссию с водителем маршрутного транспортного средства. После непродолжительной беседы участники аварии разошлось по своим делам.Как удалось выяснить местным СМИ, в полицию не поступало заявлений по факту данного ДТП.