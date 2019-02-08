Мастерская легендарной участницы групп Мираж и Звезды, а сегодня успешной сольной певицы Наталии Гулькиной больше напоминает музей. Здесь собраны награды, подарки поклонников, концертные платья. Корреспондент Дни.Ру побывал в гостях у певицы.

Мастерская легендарной участницы групп "Мираж" и "Звезды", а сегодня успешной сольной певицы Наталии Гулькиной больше напоминает музей. Здесь собраны награды, подарки поклонников, концертные платья. Корреспондент "Дни.Ру" побывал в гостях у певицы.Нынешний год для Наталии Гулькиной – это череда юбилеев. 6 февраля ее первенец Алексей отметил 35-летие. 20 февраля самой Наталии стукнет 55. А потом 25 лет исполнится и дочери – Яне."Сын учился на менеджера в институте экономики, статистики и информатики, но не окончил и бросил, потому что ему было не интересно, – вздыхает Наталия. – И сегодня находится в свободном полете.Мне кажется, что из Лешки мог бы получиться потрясающий повар – он умеет и любит готовить. Кроме того, он делает великолепные фотографии. Он считает, что хотел бы заниматься кино, но я не настолько богата, чтобы его спонсировать. Вообще, Алексей – творческий человек, пишет музыку. Недавно ему привезла электронное пианино, на котором прежде играла Яна. Сама же она учится в педагогическом".А в бытность "Миража" с Наталией Гулькиной случилась совсем дикая история: "Ко мне в гримерку ворвалась девушка, бросилась на шею и стала рыдать: "Вы моя родная мама, вы бросили меня еще крошкой с отцом, и вот, наконец, я вас нашла, – с ужасом вспоминает артистка. – Я с трудом ноги унесла через черный ход!"Что же касается законных детей Гулькиной, то никого из них карьера артиста не прельщает. Хотя дочь Яна имеет вокальные данные, даже несколько раз выходила со знаменитой мамой на сцену. Наталия предлагала ей записать красивую песню и при помощи отца-хореографа поставить крутой номер. Сыну же интереснее быть "за кадром", – делать аранжировки, сводить треки. "Но я не хочу с ним работать, потому что со своего не спросишь так, как можно с чужого, – пояснила Наталия. – А я по своей природе перфекционист, мне нужен идеальный результат. И если сыну покажется что-то крутым, а мне это не понравится, то вот тебе и повод для конфликта. Наши мнения и взгляды на музыку часто, кстати, расходятся".Дети Гулькиной видели неприглядную изнанку блестящей карьеры мамы, часто бывали с ней на гастролях. "Они знают, что нужно пахать, видели, что я постоянно в отъездах, поэтому их такая судьба не прельщает, – пояснила Наталья. – Более того, Лешка долго стеснялся родства со мной. Ему казалось, что я делаю дурацкую музыку и ничего хорошего не пою, поэтому словно бы стыдился. Он не говорил ребятам, кто его мать. Лишь недавно прослушал все мои песни, стал давать советы и как-будто стал гордиться".Наследники певицы сегодня готовятся к ее юбилею. У поклонников артистки будет редкая возможность увидеть их 28 марта в ЦКИ "Меридиан", где состоится концерт Наталии. Просто Алексей и Яна не любят публичности – у парня даже аккаунт в социальной сети закрытый – только для своих.