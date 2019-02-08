Известный продюсер высказался о гибели сына. Андрей Разин уверен, что в смерти подростка виноват злой рок.

Известный продюсер высказался о гибели сына.Андрей Разин уверен, что в смерти подростка виноват "злой рок".Сын музыкального менеджера скончался 10 марта 2017 года ввозрасте 16 лет от внезапной остановки сердца. Продюсер до сих пор не верит, что Александрмог уйти из жизни в таком молодом возрасте. Чтобы установить истинную причину смерти ребенка, даже пригласилгруппу "академиков и докторов наук". Специалисты выяснили, что подросток скончался от осложнений, вызванных ОРВИ. Однако отец с ними не согласен."Я склонен верить, что это сглаз. Потому что исследовалисмерть моего сына десять академиков и докторов наук. Три месяца исследовали всеанализы, все, что взяли, и пришли к мнению, что это внезапная остановка сердца.Острый миокардит, который бывает на один миллион случаев", – цитирует мужчину .Продюсер уверен, что злой рок преследует всех членов его семьи. Его второй супруге Наталье Лебедевой диагностировали рак крови. "Доказанопо моему случаю, что можно сглазом вызвать онкологию. Остановка клеток, которыепревращаются потом в раковую опухоль. Это то, что произошло с моей женой. Этодоказано было научно в институте. Навели порчу, и практически у нееобразовалась лейкемия. Мы ее спасали", – добавила звезда.По мнению менеджера, недоброжелатели завидуют его славе, и потому обращаются к черной магии, чтобы навести на него порчу. признался, что после всех перенесенных несчастий он стал чащеходить в церковь и молиться о здоровье близких. Более того, теперь "онстарается делать только добрые дела". Продюсер верит, что таким образом ему удастся защитить своих родственников от сглаза.