Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК Незалежной. Причина – отказ в предоставлении бывшему министру обороны страны полноценного доступа к реестру избирателей. После недолгого разбирательства суд счел претензии Гриценко несостоятельными и подтвердил правомерность действий ЦИКа. Предлогом для подачи заявления послужило желание политика проверить реестр на наличие мертвых душ, но тут не все так однозначно.
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК Незалежной. Причина – отказ в предоставлении бывшему министру обороны страны полноценного доступа к реестру избирателей. После недолгого разбирательства суд счел претензии Гриценко несостоятельными и подтвердил правомерность действий ЦИКа. Предлогом для подачи заявления послужило желание политика проверить реестр на наличие "мертвых душ", но тут не все так однозначно.
Попытка получения доступа к подобному ресурсу со
стороны Гриценко выглядит довольно карикатурно. Кандидат строит свою
предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией. Реестр избирателей дал бы ему
практически неограниченные возможности для фальсификации выборного процесса за
счет манипуляции списками.
Попытка реанимировать
рейтинг
За свою продолжительную политическую карьеру Анатолий
Гриценко не раз участвовал в выборах президента Украины. Он показывал неизменно
высокие рейтинги на старте кампании и всякий раз оставался практически без
поддержки избирателей на финишной прямой. Такую же ситуацию
мы можем наблюдать сейчас: бывший министр обороны еще летом 2018 года находился
на второй строчке в списке кандидатов, но буквально за пару
месяцев опустился на пятое место, имея, по разным данным, 5-8% поддержки избирателей.
Единственным реальным шансом на выход во второй тур для
Гриценко была бы успешная кампания по вскрытию мошеннических схем фаворитов
президентской гонки. Следующий закономерный шаг – использование реестра
избирателей для личных нужд. За счет собственных фальсификаций
бывший министр обороны смог бы компенсировать отсутствие у себя разветвленной
сети сторонников на местах – жизненно важного для победы на выборах президента
Украины ресурса.
Антикоррупционные
оргии
Поставив все на антикоррупционную тематику, Гриценко
переоценил свои возможности. За время кампании ему не удалось провести ни
одного резонансного политического расследования. На встрече с
руководителями основных антикоррупционных организаций Украины Гриценко назвал
все их материалы "возбуждением без оргазма" и заявил, что хочет
антикоррупционных "оргий".
Риторику кандидата в президенты Украины можно понять. Гриценко осознает, что проигрывает. Ему не помогает ни ореол
ставленника американских спецслужб, ни тот факт, что он женат на "рупоре
Госдепа" – журналистке Юлии Мостовой. Даже практическое отсутствие компромата и
весьма удачная биография силовика и интеллектуала не могут исправить положение.
Предвыборная кампания проводится бывшим министром обороны топорно, у него нет
серьезных союзников, а заокеанские покровители – те из них, кто не потерял интерес к Незалежной – посадили его на скамейку запасных. Видимо,
не зря на старте кампании Гриценко назвал себя "первым непроходным"
кандидатом. Дальше Рады он действительно не пройдет.