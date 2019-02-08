Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК Незалежной. Причина – отказ в предоставлении бывшему министру обороны страны полноценного доступа к реестру избирателей. После недолгого разбирательства суд счел претензии Гриценко несостоятельными и подтвердил правомерность действий ЦИКа. Предлогом для подачи заявления послужило желание политика проверить реестр на наличие мертвых душ, но тут не все так однозначно.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК Незалежной. Причина – отказ в предоставлении бывшему министру обороны страны полноценного доступа к реестру избирателей. После недолгого разбирательства суд счел претензии Гриценко несостоятельными и подтвердил правомерность действий ЦИКа. Предлогом для подачи заявления послужило желание политика проверить реестр на наличие "мертвых душ", но тут не все так однозначно.Попытка получения доступа к подобному ресурсу состороны Гриценко выглядит довольно карикатурно. Кандидат строит своюпредвыборную кампанию на борьбе с коррупцией. Реестр избирателей дал бы емупрактически неограниченные возможности для фальсификации выборного процесса засчет манипуляции списками.Попытка реанимироватьрейтингЗа свою продолжительную политическую карьеру АнатолийГриценко не раз участвовал в выборах президента Украины. Он показывал неизменновысокие рейтинги на старте кампании и всякий раз оставался практически безподдержки избирателей на финишной прямой. Такую же ситуациюмы можем наблюдать сейчас: бывший министр обороны еще летом 2018 года находилсяна второй строчке в списке кандидатов, но буквально за парумесяцев опустился на пятое место, имея, по разным данным, 5-8% поддержки избирателей.Единственным реальным шансом на выход во второй тур дляГриценко была бы успешная кампания по вскрытию мошеннических схем фаворитовпрезидентской гонки. Следующий закономерный шаг – использование реестраизбирателей для личных нужд. За счет собственных фальсификацийбывший министр обороны смог бы компенсировать отсутствие у себя разветвленнойсети сторонников на местах – жизненно важного для победы на выборах президентаУкраины ресурса.АнтикоррупционныеоргииПоставив все на антикоррупционную тематику, Гриценкопереоценил свои возможности. За время кампании ему не удалось провести ниодного резонансного политического расследования. На встрече сруководителями основных антикоррупционных организаций Украины Гриценко назвалвсе их материалы "возбуждением без оргазма" и заявил, что хочетантикоррупционных "оргий".Риторику кандидата в президенты Украины можно понять. Гриценко осознает, что проигрывает. Ему не помогает ни ореолставленника американских спецслужб, ни тот факт, что он женат на "рупореГосдепа" – журналистке Юлии Мостовой. Даже практическое отсутствие компромата ивесьма удачная биография силовика и интеллектуала не могут исправить положение.Предвыборная кампания проводится бывшим министром обороны топорно, у него нетсерьезных союзников, а заокеанские покровители – те из них, кто не потерял интерес к Незалежной – посадили его на скамейку запасных. Видимо,не зря на старте кампании Гриценко назвал себя "первым непроходным"кандидатом. Дальше Рады он действительно не пройдет.