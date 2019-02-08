Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК Незалежной. Причиной тяжбы послужил отказ от предоставления бывшему министру обороны страны полноценного доступа к реестру избирателей. После недолгого разбирательства суд счел претензии Гриценко несостоятельными и подтвердил правомерность действий ЦИКа. Предлогом для подачи заявления послужило желание политика проверить реестр на наличие мертвых душ, но тут не все так однозначно.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК Незалежной. Причиной тяжбы послужил отказ от предоставления бывшему министру обороны страны полноценного доступа к реестру избирателей. После недолгого разбирательства суд счел претензии Гриценко несостоятельными и подтвердил правомерность действий ЦИКа. Предлогом для подачи заявления послужило желание политика проверить реестр на наличие "мертвых душ", но тут не все так однозначно.Сама попытка получения доступа к подобному ресурсу состороны Гриценко выглядит довольно карикатурно: кандидат строит своюпредвыборную кампанию на борьбе с коррупцией. Реестр избирателей дал бы емупрактически неограниченные возможности для фальсификации выборного процесса засчет манипуляции списками.Попытка реанимироватьрейтингЗа свою продолжительную политическую карьеру АнатолийГриценко не раз участвовал в выборах президента Украины. Он показывал неизменновысокие рейтинги на старте кампании и всякий раз оставался практически безподдержки избирателей на финишной прямой предвыборной гонки. Такую же ситуациюмы можем наблюдать сейчас: бывший министр обороны еще летом 2018 года находилсяна крепком втором месте в списке кандидатом, сейчас же, буквально за парумесяцев он опустился на пятое место, имея, по разным данным, от 5 до 8процентов поддержки избирателей.Единственным реальным шансом на выход во второй тур дляГриценко была бы успешная кампания по вскрытию мошеннических схем фаворитовпрезидентской гонки. Следующим закономерным шагом было бы использование реестраизбирателей для своих личных нужд, поскольку за счет собственных фальсификацийбывший министр обороны смог бы компенсировать отсутствие у себя разветвленнойсети сторонников на местах – жизненно важного для победы на выборах президентаУкраины ресурса.АнтикоррупционныеоргииПоставив все на антикоррупционную тематику, политик Гриценкопереоценил свои возможности. За время кампании ему не удалось провести ниодного мало мальски резонансного политического расследования. На встрече сруководителями основных антикоррупционных организаций Украины, Гриценко назвалвсе их материалы "Возбуждением без оргазма" и заявил, что хочетантикоррупционных "Оргий".Подобную риторику кандидата в президенты Украины Гриценкоможно понять. Он осознает, что проигрывает. Ему не помогает ни ореолставленника американских спецслужб, ни тот факт, что он женат на "РупореГосдепа" – журналистке Юлии Мостовой. Даже практическое отсутствие компромата ивесьма удачная биография силовика и интеллектуала не могут исправить положения.Предвыборная кампания проводится бывшим министром обороны топорно, у него нетсерьезных союзников, а заокеанские покровители – те из них, кто не потерялокончательно интерес к Незалежной, посадили его на скамейку запасных. Видимо,не зря на самом старте кампании Гриценко назвал себя "Первым непроходным"кандидатом. Дальше Рады он так действительно не пройдет.