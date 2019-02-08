Юлия Ковальчук спровоцировала
поборников морали. Интернет-обыватели накинулись на звезду из-за откровенного
фото. Защищать артистку пришлось мужу Алексею Чумакову.
Юлия Ковальчук спровоцировала
поборников морали. Интернет-обыватели накинулись на звезду из-за откровенного
фото. Защищать артистку пришлось мужу Алексею Чумакову.
Юлия Ковальчук никогда не
ввязывалась в скандалы. Она не принимает участие в сомнительных шоу, не
оголяется на публике, не хвастается сальными подробностями своей жизни. Возможно,
именно поэтому фанаты взбесились, увидев откровенный снимок артистки.
Ковальчук опубликовала в
личном Instagram фотографию, на которой она позирует в трикотажной водолазке песчаного
цвета без бюстгальтера. Под тонкой тканью наряда угадываются задорные соски.
В комментариях артистку
обозвали падшей женщиной. "Ну вот... Последняя надежда была на Юлю, что хоть
она не опустится до всех ***** шоу бизнеса и останется леди. Увы", – не выбирая
выражений написала одна из поклонниц.
Юлия никак не отреагировала
на критику, а вот ее муж певец Алексей Чумаков решил вмешаться. "Красота в
глазах красивых людей. "*****", как вы выразились, в глазах оных. Срочно к *****-удаляющему
окулисту!" – ответил он фанатке.
"Юлек, что за прыщик
у тебя под ребром", – ехидно заметила другая интернет-обывательница. Чумаков и
тут нашелся с ответом: "Это ваш мозг, мадам".
Впрочем, некоторые фолловеры не увидели на снимке ничего
предосудительного. Отмечалось, что певице нечего стесняться или стыдиться. Также
многих впечатлило то, как яростно Алексей защищал жену. "Вас тут муж защищает в
комментариях😍😍😍это любовь❤️",
"Чумаков настоящий мужчина!!!! Жену в обиду не даст😍", – восхищались пользователи Сети.