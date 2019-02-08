Юлия Ковальчук спровоцировала поборников морали. Интернет-обыватели накинулись на звезду из-за откровенного фото. Защищать артистку пришлось мужу Алексею Чумакову.

Юлия Ковальчук спровоцировалапоборников морали. Интернет-обыватели накинулись на звезду из-за откровенногофото. Защищать артистку пришлось мужу Алексею Чумакову.Юлия Ковальчук никогда неввязывалась в скандалы. Она не принимает участие в сомнительных шоу, неоголяется на публике, не хвастается сальными подробностями своей жизни. Возможно,именно поэтому фанаты взбесились, увидев откровенный снимок артистки.Ковальчук опубликовала вличном Instagram фотографию, на которой она позирует в трикотажной водолазке песчаногоцвета без бюстгальтера. Под тонкой тканью наряда угадываются задорные соски.В комментариях артисткуобозвали падшей женщиной. "Ну вот... Последняя надежда была на Юлю, что хотьона не опустится до всех ***** шоу бизнеса и останется леди. Увы", – не выбираявыражений написала одна из поклонниц.Юлия никак не отреагировалана критику, а вот ее муж певец Алексей Чумаков решил вмешаться. "Красота вглазах красивых людей. "*****", как вы выразились, в глазах оных. Срочно к *****-удаляющемуокулисту!" – ответил он фанатке."Юлек, что за прыщику тебя под ребром", – ехидно заметила другая интернет-обывательница. Чумаков итут нашелся с ответом: "Это ваш мозг, мадам".Впрочем, некоторые фолловеры не увидели на снимке ничегопредосудительного. Отмечалось, что певице нечего стесняться или стыдиться. Такжемногих впечатлило то, как яростно Алексей защищал жену. "Вас тут муж защищает вкомментариях😍😍😍это любовь❤️","Чумаков настоящий мужчина!!!! Жену в обиду не даст😍", – восхищались пользователи Сети.