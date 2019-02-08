В столице мировой судья района Братеево решил оштрафовать мужчину, отказавшегося пройти досмотр при входе в метро, на 20 тысяч рублей.
В столице мировой судья района Братеево решил оштрафовать мужчину, отказавшегося пройти досмотр при входе в метро, на 20 тысяч рублей.
Инцидент произошел на станции "Алма-Атинская". После того, как пассажир отказался пройти дополнительный осмотр, его задержали.
"Если пассажир отказывается пройти досмотр, он не может воспользоваться услугами метрополитена, а попытка пройти без досмотра — административное правонарушение", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.
В компании также напомнили, что требования о дополнительном осмотре направлены на обеспечение безопасности пассажиров.