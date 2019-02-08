В столице мировой судья района Братеево решил оштрафовать мужчину, отказавшегося пройти досмотр при входе в метро, на 20 тысяч рублей.

В столице мировой судья района Братеево решил оштрафовать мужчину, отказавшегося пройти досмотр при входе в метро, на 20 тысяч рублей.Инцидент произошел на станции "Алма-Атинская". После того, как пассажир отказался пройти дополнительный осмотр, его задержали."Если пассажир отказывается пройти досмотр, он не может воспользоваться услугами метрополитена, а попытка пройти без досмотра — административное правонарушение", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.В компании также напомнили, что требования о дополнительном осмотре направлены на обеспечение безопасности пассажиров.