Проректор государственного химико-фармацевтического университета задержан в Санкт-Петербурге. Из-за его бездействия погиб студент. На него с неочищенной крыши вуза упала ледяная глыба. В отношении проректора возбуждено уголовное дело.

Проректор государственного химико-фармацевтического университета Сергей Хозин задержан в Санкт-Петербурге. Из-за его бездействия погиб 23-летний студент. На него с неочищенной крыши вуза упала ледяная глыба. В отношении проректора возбуждено уголовное дело.Хозина подозревают в халатности и получении взяток, сообщает Следственный комитет. Проректор вуза по административно-хозяйственной части после взятки в 50 тысяч рублей согласился подписать договор на выполнение работ по очистке кровли от снега и льда с компанией ООО "Вентформат", информирует РИА Новости. На данный момент Сергей Хозин задержан на 48 часов, ему грозит арест.По данным СК, работы по очистке крыши не были выполнены должным образом, что и привело к трагедии на Аптекарском проспекте.Инцидент произошел 5 февраля. У одного из зданий вуза при падении наледи пострадали два иностранных студента. Один из них был госпитализирован в Мариинскую больницу, второй скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".