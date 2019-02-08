Артистка рассказала об инциденте, случившемся с
ней по дороге из Хабаровска на концерт в Комсомольск-на-Амуре. Валерия была
вынуждена в лютый холод ловить попутку на трассе из-за поломки машины.
Артистка рассказала об инциденте, случившемся с
ней по дороге из Хабаровска на концерт в Комсомольск-на-Амуре. Валерия была
вынуждена в лютый холод ловить попутку на трассе из-за поломки машины.
Выступления певицы
проходили 6 февраля в Хабаровске и 7 февраля в Комсомольске-на-Амуре. Концерты
Валерии пришлись на сильные морозы, в некоторых районах края они достигают 50
градусов.
В самом Комсомольске-на-Амуре
столбики термометров опускались до 40 градусов. поделилась инцидентом на
своей странице в Instagram. Она как будто предвидела беду.
"Мороз сегодня
стоял злющий, и, когда выезжали из Хабаровска, подумала, что, если в такую
погоду что-то на дороге случится, можно сто раз замерзнуть, пока помощь придет.
Как в воду глядела. Через 200 километров пути наш автомобиль внезапно
заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как
вкопанный", – рассказала Валерия. Она добавила, что сопровождавший ее супруг Иосиф
Пригожин решил, что нужно ловить попутку.
На их счастье, остановилось
такси – праворульная "разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей
печкой". "Целый час ехали на этой драндулетке, замерзли вдрызг, пока мы не
пересели на отправленную за нами машину", – сообщила Валерия.
Певица поблагодарили через
соцсеть пришедшего им на помощь таксиста. При этом добавила, что на
концерт они успели и отыграли его "с каким-то особенным драйвом".