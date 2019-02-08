Артистка рассказала об инциденте, случившемся с ней по дороге из Хабаровска на концерт в Комсомольск-на-Амуре. Валерия была вынуждена в лютый холод ловить попутку на трассе из-за поломки машины.

Артистка рассказала об инциденте, случившемся сней по дороге из Хабаровска на концерт в Комсомольск-на-Амуре. Валерия былавынуждена в лютый холод ловить попутку на трассе из-за поломки машины.Выступления певицыпроходили 6 февраля в Хабаровске и 7 февраля в Комсомольске-на-Амуре. КонцертыВалерии пришлись на сильные морозы, в некоторых районах края они достигают 50градусов.В самом Комсомольске-на-Амурестолбики термометров опускались до 40 градусов. поделилась инцидентом насвоей странице в Instagram. Она как будто предвидела беду."Мороз сегоднястоял злющий, и, когда выезжали из Хабаровска, подумала, что, если в такуюпогоду что-то на дороге случится, можно сто раз замерзнуть, пока помощь придет.Как в воду глядела. Через 200 километров пути наш автомобиль внезапнозаскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер каквкопанный", – рассказала Валерия. Она добавила, что сопровождавший ее супруг ИосифПригожин решил, что нужно ловить попутку.На их счастье, остановилосьтакси – праворульная "разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающейпечкой". "Целый час ехали на этой драндулетке, замерзли вдрызг, пока мы непересели на отправленную за нами машину", – сообщила Валерия.Певица поблагодарили черезсоцсеть пришедшего им на помощь таксиста. При этом добавила, что наконцерт они успели и отыграли его "с каким-то особенным драйвом".