Глубокий сугроб спас женщину с трехлетним ребенком, которые выпали из окна девятого этажа дома в Малаховке Люберецкого района. У матери несколько переломов, малыш отделался испугом.

Глубокий сугроб спас женщину с трехлетним ребенком, которыевыпали из окна девятого этажа дома в Малаховке Люберецкого района. У матери несколькопереломов, малыш отделался испугом.Пострадавших доставили в больницу около 16:30 7 февраля. Какрассказали очевидцы, они выпали из окна девятого этажа и по счастливой случайности упалив глубокий сугроб в палисаднике.Что конкретно произошло в квартире, правоохранительные органыпока выясняют. В ближайшее время следователи намерены допросить соседей,знакомых и родственников. Сама пострадавшая заявила врачам, что ее квартиру "захватиличерти"."Женщина полураздета, врачам, которые везли ее наскорой, она заявила, что ее квартиру захватили черти и она пыталась от нихизбавиться. У женщины несколько переломов, но она жива. По счастливойслучайности, у трехлетнего ребенка вообще никаких внешних повреждений", -цитирует источник в правоохранительных органах.Сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия. Создана следственно-оперативная группа, сообщает издание.Возможно, что пострадавшая находилась под воздействиемкаких-то препаратов или наблюдалась у психиатра. Побеседовать с ней следователипока не могут. Ребенку врачи делают малышу МРТ головы, конечности и внутреннихорганов – чтобы быть уверенными в отсутствии травм.В тот же день в Балакове Саратовской области из окна 6 этажа выпала пьяная мать с годовалым ребенком. По данным прокуратуры, 42-летняя жительница Балакова и ее сын госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.