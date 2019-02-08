Глубокий сугроб спас женщину с трехлетним ребенком, которые
выпали из окна девятого этажа дома в Малаховке Люберецкого района. У матери несколько
переломов, малыш отделался испугом.
Глубокий сугроб спас женщину с трехлетним ребенком, которые
выпали из окна девятого этажа дома в Малаховке Люберецкого района. У матери несколько
переломов, малыш отделался испугом.
Пострадавших доставили в больницу около 16:30 7 февраля. Как
рассказали очевидцы, они выпали из окна девятого этажа и по счастливой случайности упали
в глубокий сугроб в палисаднике.
Что конкретно произошло в квартире, правоохранительные органы
пока выясняют. В ближайшее время следователи намерены допросить соседей,
знакомых и родственников. Сама пострадавшая заявила врачам, что ее квартиру "захватили
черти".
"Женщина полураздета, врачам, которые везли ее на
скорой, она заявила, что ее квартиру захватили черти и она пыталась от них
избавиться. У женщины несколько переломов, но она жива. По счастливой
случайности, у трехлетнего ребенка вообще никаких внешних повреждений", -
цитирует источник в правоохранительных органах.
Сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия. Создана следственно-оперативная группа, сообщает издание.
Возможно, что пострадавшая находилась под воздействием
каких-то препаратов или наблюдалась у психиатра. Побеседовать с ней следователи
пока не могут. Ребенку врачи делают малышу МРТ головы, конечности и внутренних
органов – чтобы быть уверенными в отсутствии травм.
В тот же день в Балакове Саратовской области из окна 6 этажа выпала пьяная мать с годовалым ребенком. По данным прокуратуры, 42-летняя жительница Балакова и ее сын госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.