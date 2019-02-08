Она недовольна выполнением поручения Владимира Путина

Она недовольна выполнением поручения Владимира ПутинаОдна из жительниц Струнино решила объявить голодовку. По мнению женщины, ситуация в городе не меняется, а люди недовольны выполнением поручения Владимира Путина.Именно поэтому пенсионерка Татьяна Шмигановская пошла на крайние меры. Об этом она рассказала нашим коллегам из «».«В Струнино не выполняют ни дорожную карту, ни указ Президента. 3 объекта уже отремонтировали полностью. Но их не «пускают». Это детская больница, дерматология и психиатрическое. Оборудование уже есть. Возьмите, откройте. У меня голос слабенький, я вчера объявила голодовку. Желающих присоединиться ко мне очень много. Но у них - физический труд. Я их отговариваю», - объяснила свою позицию Татьяна Шмигановская.В это воскресенье в Струнино пройдёт митинг. Он начнётся в 14:00 возле здания местного дома культуры.