Помог ли столь эпатажный шаг пройти в следующий тур?

Помог ли столь эпатажный шаг пройти в следующий тур?В новом выпуске последнего сезона популярной передачи «Comedy Баттл» на ТНТ одной из участниц стала 19-летняя жительница Владимира. И она смогла по-настоящему удивить зрителей.Софья Лобанова попала в отборочный тур шоу «Comedy Баттл», а до этого пробовала свои силы в телеконкурсе «Песни». И теперь девушка решила показать не только свои таланты в качестве певицы, но и покорить всех юмором. А свое выступление она завершила эффектным снятием бюстгальтера.Помог ли столь эпатажный шаг пройти в следующий тур? Решат члены жюри - Тимур Родригез, Руслан Белый и Антон Шастун. А мы узнаем мы это сегодня, 8 февраля.