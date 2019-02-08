Чемпиона России по боксу Александра Костромина убили
несколькими выстрелами в спину. О деталях совершенного в Белгороде преступления
рассказали в Следственном комитете.
Чемпиона России по боксу Александра Костромина убили
несколькими выстрелами в спину. О деталях совершенного в Белгороде преступления
рассказали в Следственном комитете.
Александр Костромин заходил в подъезд своего дома, когда за
спиной появился преступник. Убийца несколько раз выстрелил в боксера, сел в
автомобиль отечественного производства и скрылся.
29-летний Костромин выступал в весовой категории до 80
килограммов. В 2005 году он одержал победу на чемпионате России, а в 2014-м
выиграл золотую медаль международного турнира по боксу в Крыму. На
профессиональном ринге он провел 3 боя, во всех одержал победу. 16 февраля в
Риге должен был состояться четвертый поединок.
9 февраля бы исполнилось 30 лет. Как сообщил
президент федерации бокса Белгородской области Шамиль Курбанов, недавно
Костромин подписал профессиональный контракт и тренировался самостоятельно. "Он
провел несколько успешных боев и подавал большие надежды, был примером
спортсмена и мужчины, скромный, уважительный, трудолюбивый, целеустремленный",
– сказал Курбанов.
В окружении Александра отмечают, что ни с кем не
конфликтовал и не ввязывался в сомнительные истории. В то же время, незадолго
до гибели он стал размещать в соцсетях посты на тему криминала. Сейчас все аккаунты боксера заблокированы, передает РЕН ТВ.