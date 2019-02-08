Чемпиона России по боксу Александра Костромина убили несколькими выстрелами в спину. О деталях совершенного в Белгороде преступления рассказали в Следственном комитете.

Чемпиона России по боксу Александра Костромина убилинесколькими выстрелами в спину. О деталях совершенного в Белгороде преступлениярассказали в Следственном комитете.Александр Костромин заходил в подъезд своего дома, когда заспиной появился преступник. Убийца несколько раз выстрелил в боксера, сел вавтомобиль отечественного производства и скрылся.29-летний Костромин выступал в весовой категории до 80килограммов. В 2005 году он одержал победу на чемпионате России, а в 2014-мвыиграл золотую медаль международного турнира по боксу в Крыму. Напрофессиональном ринге он провел 3 боя, во всех одержал победу. 16 февраля вРиге должен был состояться четвертый поединок.9 февраля бы исполнилось 30 лет. Как сообщилпрезидент федерации бокса Белгородской области Шамиль Курбанов, недавноКостромин подписал профессиональный контракт и тренировался самостоятельно. "Онпровел несколько успешных боев и подавал большие надежды, был примеромспортсмена и мужчины, скромный, уважительный, трудолюбивый, целеустремленный",– сказал Курбанов.В окружении Александра отмечают, что ни с кем неконфликтовал и не ввязывался в сомнительные истории. В то же время, незадолгодо гибели он стал размещать в соцсетях посты на тему криминала. Сейчас все аккаунты боксера заблокированы, передает РЕН ТВ.