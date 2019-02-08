Трагедия произошла утром 8 февраля на разрезе Распадский в городе Междуреченске Кемеровской области. Автобус, в котором ехали горняки, перевернулся.

Трагедия произошла утром 8 февраля на разрезе "Распадский" в городе Междуреченске Кемеровской области. Автобус, в котором ехали горняки, перевернулся.Работники ехали на очередную смену. По имеющейся информации, вахтовый автомобиль КамАЗ съехал с технологической дороги. Он упал в пропасть с высоты приблизительно 40 метров.По последним данным, в транспортном средстве находилось 22 человека. Страшное ДТП унесло жизни шести человек, 16 пострадали, передает РЕН ТВ. На место аварии вызваны следователи и представители ГИБДД.В МЧС подтвердили факт ДТП на угольном предприятии. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.По первой версии, к трагедии привела ошибка водителя, который не справился с управлением, сообщает ТАСС. Все пострадавшие отправлены в больницу.В соцсетях появились первые снимки с места трагедии на разрезе "Распадский".В холдинге "Евраз", который владеет разрезом, рассказали о создании специальной комиссии для выяснения обстоятельств случившегося. В свою очередь в департаменте охраны здоровья Кемеровской области сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 – в состоянии средней степени тяжести.Чрезвычайным происшествием уже заинтересовалась прокуратура Кемеровской области. Ведомство организовало проверку по факту ДТП, сообщает РИА "Новости". На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Междуреченска Дмитрий Григорьев.