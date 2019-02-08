Популярная молодая артистка, жена актера Артура Смольянинова поделилась с поклонниками снимком малыша в Instagram. Имя мальчика Дарья Мельникова пока что держи в тайне.

Популярнаямолодая артистка, жена актера Артура Смольянинова поделилась с поклонникамиснимком малыша в Instagram.Имя мальчика Дарья Мельникова пока что держи в тайне.На свет второй наследник знаменитой пары появился вдекабре. Первому сынишке Мельниковой и Смольянинова Артуру три года.После вторых родов 26-летняя звезда сериала"Папины дочки" позволила себе немного побездельничать и посвятить себя семье.активно пишет посты о материнстве и делится с фолловерами полезнымисоветами.На сей раз артистка порадовалапоклонников первым фото своего младшего сына. Дарья Мельникова заказала себекосметику и, когда получила посылку, то решила сделать снимок. На нем она стоитс крохотным малышом на руках.Губы девушка накрасила новой помадой.При этом Мельникова отметила, что с косметикой стала выглядеть лучше."Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами", – добавила она.Поклонники заметили,что Дарья действительно в последнее время выглядит уставшей. Но это и понятно:молодым мамочкам редко удается полноценно выспаться.Напомним, что Дарьясыграла свадьбу с Артуром Смольяниновым в 2013 году. Свою вторуюбеременность звезда "Папиных дочек" долго скрывала, но потом показала всоцсети округлившийся живот и незадолго до родов улетела в Израиль.