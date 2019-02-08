Российская актриса Софья Зайка сбросила 20 килограммов для съемок во втором сезоне популярного шоу. Звезда сериала Фитнес отметила, что регулярные занятия спортом, строгая диета и настойчивость помогли ей добиться хороших результатов.

Российская актриса Софья Зайка сбросила 20 килограммов длясъемок во втором сезоне популярного шоу. Звезда сериала "Фитнес" отметила,что регулярные занятия спортом, строгая диета и настойчивость помогли ейдобиться хороших результатов.Актриса рассказала, что ей нужно было избавиться от лишнеговеса за 2,5 месяца. За первый месяц ей удалось сбросить 8 килограммов. По словам СофьиЗайки, в этом ей помогли ежедневные тренировки и особый режим питания. Однакоспустя некоторое время вес перестал уходить, и тогда она обратилась за советомк своему коллеге Роману Курцыну."Передо мной стояла не самая простая задача:скинуть 20 килограмм за 2,5 месяца. В первый же месяц сбросила 8 килограмм. Язанималась спортом дважды в день, отказалась от молочных, глютено– иглюкозосодержащих продуктов, красного мяса. Признаюсь, было тяжело, особенно,когда через месяц вес перестал уходить. Я похудела еще на 2 килограмма, и все", – передает слова звезды "".Актер порекомендовал девушке продолжить вести такой же образ жизни. В конце концов все ее старания не прошли даром: Зайка сбросила еще 10 килограммов. Когда Софья предстала в новом образе на съемках нового сезона, то все коллеги пришли в восторг от ее фигуры.Курцын уверен, что своим примером актриса вдохновит многих девушек, которые давно мечтают похудеть. "Зайка– мощнейший мотиватор для многих девушек, я в этом уверен! Первое, что я сказал, увидев здесь Соню: "А где твоищеки?!" Я шокирован! Вижу, что ей комфортно в новом весе", – отметила звездаАктер Борис Дергачев не сомневался, что артистке удастся продемонстрировать такой хороший результат. По его словам, Зайка обладает сильным характером, и "если ей надо что-то сделать, она это сделает". "Хотя сама до сих пор сомневается, заметно ли, что она похудела. Приходится успокаивать ее, что заметно", – добавил коллега Софьи.