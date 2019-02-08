Портал правовой информации опубликовал сообщение об увольнении сотрудников силовых ведомств. Своих постов указом президента России лишились около десятка генералов.

Портал правовой информации опубликовал сообщение обувольнении сотрудников силовых ведомств. Своих постов указом президента Россиилишились около десятка генералов.Владимир Путин снял с должностей ряд высокопоставленныхсотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их числе, в частности, генерал-майорполиции Рафаил Гильманов – он лишился поста заместителя главыМВД по Республике Татарстан.Снят с должности начальника Сибирского регионального центраМЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко. Генерал-майор юстицииИрина Зейберт, согласно указу Путина, лишилась поста старшего помощникапредседателя Следственного комитета.Также уволены начальник УФСИН по Кировской областигенерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев и руководитель Следственногоуправления СК России по Республике Татарстан генерал-лейтенантюстиции Павел Николаев. Освободил от должности и начальника Южногорегионального центра МЧС генерал-полковника внутренней службы Игоря Одера.Новые назначения прописаны в этом же указе президента. Так,Владимир назначил Валентину Казакову начальником Главного управления повопросам миграции МВД. Генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев занялпост начальника Главного управления МЧС по Республике Крым. Пост руководителяглавка МЧС по Красноярскому краю занял генерал-майор Игорь Лисин.В списке назначенных на новые должности и официальныйпредставитель МВД Ирина Волк. Она стала помощником главы МВД. По данным РБК, после года успешной службы в новом качествеВолк может быть присвоено звание генерал-майора.