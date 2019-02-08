Портал правовой информации опубликовал сообщение об
увольнении сотрудников силовых ведомств. Своих постов указом президента России
лишились около десятка генералов.
Портал правовой информации опубликовал сообщение об
увольнении сотрудников силовых ведомств. Своих постов указом президента России
лишились около десятка генералов.
Владимир Путин снял с должностей ряд высокопоставленных
сотрудников МВД, СК, ФСИН и МЧС. В их числе, в частности, генерал-майор
полиции Рафаил Гильманов – он лишился поста заместителя главы
МВД по Республике Татарстан.
Снят с должности начальника Сибирского регионального центра
МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко. Генерал-майор юстиции
Ирина Зейберт, согласно указу Путина, лишилась поста старшего помощника
председателя Следственного комитета.
Также уволены начальник УФСИН по Кировской области
генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев и руководитель Следственного
управления СК России по Республике Татарстан генерал-лейтенант
юстиции Павел Николаев. Освободил от должности и начальника Южного
регионального центра МЧС генерал-полковника внутренней службы Игоря Одера.
Новые назначения прописаны в этом же указе президента. Так,
Владимир назначил Валентину Казакову начальником Главного управления по
вопросам миграции МВД. Генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев занял
пост начальника Главного управления МЧС по Республике Крым. Пост руководителя
главка МЧС по Красноярскому краю занял генерал-майор Игорь Лисин.
В списке назначенных на новые должности и официальный
представитель МВД Ирина Волк. Она стала помощником главы МВД. По данным РБК, после года успешной службы в новом качестве
Волк может быть присвоено звание генерал-майора.