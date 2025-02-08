Илья Гудков служил в должности стрелка.

Уроженец Меленковского района 26-летний Илья Гудков погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Об этом сообщает газетаИлья Гудков ушёл на СВО по контракту. Служил в звании рядового, в должности стрелка стрелкового отделения.Прощание с Ильей Гудковым прошло на кладбище села Паново Меленковского района 7 февраля. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья, представители районной администрации и временно исполняющий обязанности военного комиссара Меленковского района Олег Емельянов.Он выразил родным героя соболезнования от имени Министерства обороны РФ и военных комиссариатов Владимирской области.Церемония захоронения Ильи Гудкова прошла с воинским салютом, под гимн России.Напомним, погиб в зоне СВО.